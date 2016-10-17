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Стали известны подробности убийства Моторолы

Понедельник, 17 октября 2016, 01:19
Стали известны подробности убийства Моторолы

Взрывное устройство в подъезде "Моторолы" – Арсена Павлова – в оккупированнном боевиками Донецкке закрепили на тросе лифта.

Об этом пишет kp.ru.

По свидетельствам очевидцев, в пятом подъезде дома № 121 по улице Челюскинцев произошел довольно мощный взрыв. Квартиру боевика круглосуточно охраняли вооруженные люди.

По некоторым сведениям, в качестве взрывчатки использовали пластид. А бомбу закрепили на тросе лифта.

"Мне вынесло дверь в перегородке и разнесло кладовку. Что у соседей – я не знаю. Слышу крики и что выносят людей", – рассказала одна из жительниц девятиэтажного дома.

По информации издания, вместе с Павловым погиб его охранник.

Место происшествия оцеплено. Запрещены проход и проезд во двор здания, где произошло убийство. Одна из дорог, ведущих к дому, где жил Моторола перекрыта бронетранспортером.

Ранее "глава народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что гибель "Моторолы" - "террористический акт, совершенный украинский ДРГ", а "Киев ... с помощью этого убийства рассчитывает расшатать ситуацию в" ДНР ".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию о гибели боевика подтвердили в МВД и СБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРДонбассАТОтерроризм
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