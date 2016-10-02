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Порошенко рассказал об успешных испытаниях "Сармат" с противотанковыми ракетами

Воскресенье, 2 октября 2016, 19:54

В Украине прошли испытания новой системы боевого модуля "Сармат" с противотанковыми ракетами.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко вечером 2 октября.

"Поздравляю КБ "Луч" с успешным испытанием новой системы дистанционно управляемого оружия "Сармат" с противотанковыми ракетами", - сообщил глава государства.

Как известно, боевой модуль "Сармат" выпускает дистанционно управляемые противотанковые ракеты, которые способны поразить долговременные огневые точки, танки в окопах, зависшие вертолеты, надводные объекты и живую силу противника.

"Сармат" может использовать РК-3 с максимальной дальностью 2500 м, или больших RK-2S с максимальной дальностью 5000 м.

Украинская правда 

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Темы: ПорошенкоАТОоружие
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