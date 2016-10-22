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У Путина заявили, что "нормандская четверка" не нашла общего языка

Суббота, 22 октября 2016, 13:08
У Путина заявили, что нормандская четверка не нашла общего языка

Спикер президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине констатировал, что на данном этапе лидеры стран "не нашли общего языка", хотя и продемонстрировали готовность продолжить работу в этом формате.

Об этом Песков заявил в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилев на телеканале Россия 1 (ВГТРК), пишет российский Интерфакс.

"Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало - общего языка", - отметил пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, "наверное, пока на данной стадии отсутствие общего языка хотя бы частично компенсирует готовность лидеров продолжать работу в формате "нормандской четверки", что само по себе очень важно".

Песков также рассказал, как и на каких языках общаются лидеры РФ, Франции, Германии и Украины, когда встречаются вместе. По его словам, "Порошенко пытается говорить на трех языках".

"Он перескакивает то на английском, все начинают вопросительно пересматриваться, но переводчики филигранно реагируют, переводят это и на русский, и на украинский, Какие-то фразы он (Петр Порошенко) говорит по-русски", - вспоминает он.

Что касается Путина, то он "шутит по-немецки просто по ходу дела с Меркель, в этом случае иногда приходится непросто его помощникам, которые не владеют немецким языком".

По словам Пескова, Путин "и по-английски может поговорить, он прекрасно использует английский для того, чтобы переговорить "на ногах" несколько минут с Олландом".

Отметив отсутствие языковых барьеров, Песков признал, что о взаимопонимании этого сказать нельзя.

Как известно, в ходе встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября в Берлине лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений. Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

После встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Контроль над границей Украина получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

Глава МИД Украины Павел Климкин также пояснил, о чем именно шла речь в Берлине на встрече "нормандской четверки" и какие договоренности были достигнуты.

Вместе с тем российское издание "Коммерсант" опубликовало материал, согласно которому Путин остался недоволен переговорами в Берлине, а переговоры "четверки" не увенчались успехом.

Также в материале отмечается, что после переговоров стороны озвучили различные версии достигнутых договоренностей.

Кроме того Путин заявил, что украинские граждане, взятые в заложника в зоне АТО, не находятся на территории РФ.

Темы: ПутинРосcияДонбассМинские соглашения
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