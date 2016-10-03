В Ливии убит голландский фотожурналист

В ливийском городе Сирт на севере страны погиб голландский фотожурналист Джерон Орлеманс.

Об этом ссылаясь на сайт газеты Knack, на которую работал журналист, пишет BBC.

Точные обстоятельства гибели журналиста пока неизвестны, но предполагается, что он был убит джихадистами группировки "Исламское государство".

Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считающийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии.

Борьбу против боевиков группировки ведут вооруженные формирования из Мисраты.

С помощью американских авиаударов им уже удалось освободить большую часть города от боевиков ИГ.

МИД Нидерландов пока не прокомментировал гибель журналиста. Голландский посол в Ливии Эрик Стратинг написал в "Твиттере": "Покойся с миром. Твои фотографии из Сирта, Ливии и других мест будут жить вечно".

В 2012 году Орлеманса вместе с его британским коллегой Джоном Кантли похитили боевики в Сирии. Через неделю журналистов освободила Свободная армия Сирии.