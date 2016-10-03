Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ливии убит голландский фотожурналист

Понедельник, 3 октября 2016, 06:26

В ливийском городе Сирт на севере страны погиб голландский фотожурналист Джерон Орлеманс.

Об этом ссылаясь на сайт газеты Knack, на которую работал журналист, пишет BBC.

Точные обстоятельства гибели журналиста пока неизвестны, но предполагается, что он был убит джихадистами группировки "Исламское государство".

Сирт - родной город свергнутого ливийского президента Муаммара Каддафи, считающийся наиболее значительным опорным пунктом ИГ за пределами Ирака и Сирии.

Борьбу против боевиков группировки ведут вооруженные формирования из Мисраты.

С помощью американских авиаударов им уже удалось освободить большую часть города от боевиков ИГ.

МИД Нидерландов пока не прокомментировал гибель журналиста. Голландский посол в Ливии Эрик Стратинг написал в "Твиттере": "Покойся с миром. Твои фотографии из Сирта, Ливии и других мест будут жить вечно".

В 2012 году Орлеманса вместе с его британским коллегой Джоном Кантли похитили боевики в Сирии. Через неделю журналистов освободила Свободная армия Сирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛивияСМИтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Ливия
Ливийца, обвиняемого в причастности к теракту над Локерби в 1988 году, взяли под стражу в США
Неизвестные обстреляли автомобиль премьера Ливии — раньше он отказался идти в отставку
Украина добилась освобождения из Ливии 4 своих моряков
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: