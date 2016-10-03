Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий предложит Порошенко перевнести представление по ЦИК

Понедельник, 3 октября 2016, 11:35

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложит президенту Петру Порошенко повторно внести кандидатуры нового состава Центральной избирательной комиссии, поскольку для нынешнего представления нет голосов в Раде.

Об этом он сказал в понедельник во время заседания согласительного совета парламента в ответ на призыв председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака скорее переизбрать состав ЦИК.

"Я буду сегодня обращаться к президенту Украины с предложением перевнести представления в отношении членов Центральной избирательной комиссии, проведя предварительные консультации с фракциями для того, чтобы мы смогли выйти на решение, которое сможет нам позволить выбрать новый состав ЦИК", – сказал он.

Парубий признал, что избрание нового состава комиссии "затянулось недопустимо", но заявил, что этот вопрос сейчас "не имеет достаточного количества голосов для принятия".

"И, как я уже неоднократно говорил, мы можем быть в очень парадоксальной ситуации, что мы уволим старый состав ЦИК, а новый не выберем и будет правовой вакуум", – добавил он.

Как известно, 7 июня Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и о назначении 11 новых на эти должности.

15 июня правовой комитет Рады перенес рассмотрение этих представлений до завершения консультаций между фракциями и группами.

На минувшей неделе член фракции БПП и комитета по правовой политике Александр Черненко заявил, что фракция и комитет не рассматривают кандидатуры Порошенко в новый состав ЦИК.

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК закончился 1 июня 2014 года.

Ранее в этой новости сообщалось, что Парубий предложит Порошенко перенести рассмотрение представления о новом составе ЦИК. На самом деле он намерен предлагать перевнести это представление заново.

Олег Шанковский, УП

Темы: ЦИКПорошенкоПарубий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
ЦИК
В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде
Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от "ЕС", который живет в Голливуде
Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: