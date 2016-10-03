Парубий предложит Порошенко перевнести представление по ЦИК

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложит президенту Петру Порошенко повторно внести кандидатуры нового состава Центральной избирательной комиссии, поскольку для нынешнего представления нет голосов в Раде.

Об этом он сказал в понедельник во время заседания согласительного совета парламента в ответ на призыв председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака скорее переизбрать состав ЦИК.

"Я буду сегодня обращаться к президенту Украины с предложением перевнести представления в отношении членов Центральной избирательной комиссии, проведя предварительные консультации с фракциями для того, чтобы мы смогли выйти на решение, которое сможет нам позволить выбрать новый состав ЦИК", – сказал он.

Парубий признал, что избрание нового состава комиссии "затянулось недопустимо", но заявил, что этот вопрос сейчас "не имеет достаточного количества голосов для принятия".

"И, как я уже неоднократно говорил, мы можем быть в очень парадоксальной ситуации, что мы уволим старый состав ЦИК, а новый не выберем и будет правовой вакуум", – добавил он.

Как известно, 7 июня Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и о назначении 11 новых на эти должности.

15 июня правовой комитет Рады перенес рассмотрение этих представлений до завершения консультаций между фракциями и группами.

На минувшей неделе член фракции БПП и комитета по правовой политике Александр Черненко заявил, что фракция и комитет не рассматривают кандидатуры Порошенко в новый состав ЦИК.

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК закончился 1 июня 2014 года.

Ранее в этой новости сообщалось, что Парубий предложит Порошенко перенести рассмотрение представления о новом составе ЦИК. На самом деле он намерен предлагать перевнести это представление заново.

Олег Шанковский, УП