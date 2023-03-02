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ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 16:24
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
иллюстрация ЦИК

Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами следующих в списке после Натальи Королевской и Олега Волошина представителей ОПЗЖ из-за судебного запрета деятельности этой партии.

Источник: пресс-служба ЦИК со ссылкой на результаты заседания 2 марта

Детали: Указано, что комиссия получила постановления ВР, которые досрочно прекращают полномочия нардепов Королевской и Волошина (личные заявления о сложении депутатских полномочий).

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По процедуре должно было бы состояться замещение, то есть признание избранными нардепами следующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ.

Однако комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда - обстоятельство, которое делает невозможным принятие ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 года следующих по очередности кандидатов в избирательном списке партии в соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины".

Также ЦИК отложил рассмотрение вопроса о назначении промежуточных выборов народных депутатов в двух округах (№40 (Днепропетровская обл.) и №47 (Донецкая обл.), в связи с прекращением полномочий нардепов Александра Трухина и Юрия Солода.

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Во время военного положения в Украине запрещено проводить выборы.

Что предшествовало: 24 февраля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина, Натальи Королевской и Юрия Солода.

Днем ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который 22 февраля пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки, написал заявление о сложении депутатского мандата. ВР поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина.

Темы: ЦИКВерховная РадаОПЗЖ
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