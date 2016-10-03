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МИД РФ говорит, что Сущенко не просил об аккредитации

Понедельник, 3 октября 2016, 11:40

Российский МИД заявляет, что украинский журналист Роман Сущенко не обращался к ним за аккредитацией и ничего не сказал о том, что украинец был в РФ с частной поездкой.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном РИА Новости.

"Сущенко находился на территории России без журналистской аккредитации МИД России, которая выдаётся всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России", — рассказали в департаменте информации и печати МИД.

Как пояснили дипломаты, "за получением этой аккредитации он не обращался, хотя, если собирался работать как журналист, обязан был это сделать".

"Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций", — подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что Сущенко находился в РФ с частной поездкой. 

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