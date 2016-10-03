КСУ на днях получит представление о конституционности изменений по правосудию

Представление относительно конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" будет направлен в Конституционный суд Украины в ближайшие дни.

Об этом сообщил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"Мы физически еще представление не направили – решение принято, над текстом редакционно мы еще работаем с учетом замечаний, которые сегодня были высказаны участниками пленума. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней, и оно будет направлено", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он добавил, что как только Верховный суд направит представление в Конституционный суд, соответствующая информация появится на сайте Верховного суда, а по факту получения – и на сайте Конституционного суда.

По словам Романюка, были нарушены нормы Конституции относительно субъекта, который принимает решение о ликвидации суда.

"И по той Конституции, которая действовала во время принятия этого документа, и по той Конституции, которая сейчас продолжает действовать, до конца 2017 года - это полномочия президента Украины, а не Верховной Рады", - добавил он.

Отвечая на вопрос том, какого решения Верховный суд Украины ожидает от Конституционного суда, Романюк сказал: "Мы ожидаем принятия мудрого конституционного решения. А каким одно будет – сложно сейчас прогнозировать, и я этого делать не буду".

При этом он подчеркнул, что это вопрос не политический, а юридический, "и если мы видим, что документ противоречит Конституции, то мы просто не имеем права молчать".

В ответ на вопрос о том, есть ли у Конституционного суда Украины возможность или право приостанавливать действие изменений в Конституцию в части правосудия на время рассмотрения представления Верховного суда, Романюк сказал: "Во-первых, мы не обжалуем именно изменения в Конституцию".

"Изменения в Конституцию вступили в силу, и мы против них не выступаем – наоборот поддерживаем. Мы оспариваем – вы же помните, что было два голосования: сначала приняли закон, а потом проголосовали изменения в Конституцию – вот мы выступаем против закона. И не относительно всего закона, а заключительных положений, которые предусматривают ликвидацию Верховного суда", - пояснил он.