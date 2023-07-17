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Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд

Елена РощинаПонедельник, 17 июля 2023, 14:23
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Виктор Янукович, фото Getty Imegaes

Обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по захвату ими государственной власти в 2010 году направлен в суд. 

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР)

Детали: Работники ГБР завершили досудебное расследование этого уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года Янукович и заместитель министра юстиции Украины (его имя ГБР не называет, но это Владимир Богатырь – ред.) неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий президента Украины.

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В связи с тем, что бывшие чиновники скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.

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Темы: ЯнуковичКонституциясудГБР
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