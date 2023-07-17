Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по захвату ими государственной власти в 2010 году направлен в суд.
Источник: Государственное бюро расследований (ГБР)
Детали: Работники ГБР завершили досудебное расследование этого уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.
Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года Янукович и заместитель министра юстиции Украины (его имя ГБР не называет, но это Владимир Богатырь – ред.) неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий президента Украины.
В связи с тем, что бывшие чиновники скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.
Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.
Предыстория:
- 6 марта 2014 года Генпрокуратура возбудила дело по факту захвата Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году. 3 июня 2021 года Шевченковский райсуд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование по этому делу.
- 23 мая 2022 года Печерский райсуд дал разрешение на арест Виктора Януковича в уголовном производстве о совершении им государственной измены при подписании "Харьковских соглашений" в пользу России.
- В январе 2023 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей беглому президенту Виктору Януковичу по делу о разгоне Евромайдана в 2014 году.
- В марте 2023 года Подольский райсуд Киева принял решение об осуществлении в отношении Януковича и бывшего начальника его службы безопасности специального судебного производства – in absentia (в отсутствие обвиняемого) – по делу о подстрекательстве к дезертирству.
- Всего после побега Януковича из Украины в 2014 году правоохранители открыли против экс-президента до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.