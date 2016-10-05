Гройсман обещает, что после создания рынка земли ее не скупят 5 семей

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что рынок сельскохозяйственных земель в Украине будет введен лишь после широкого обсуждения и создания эффективной модели такого рынка.

Об этом он заявил в среду во время заседания правительства.

"Мы считаем, что без широкого обсуждения модели рынка земель в Украине никаких решений о введении продажи земли быть не может. Хочу подчеркнуть, что мораторий на запрет продажи земель в Украине действует. Независимо от того, будет его продолжать парламент или нет, он является действующим до тех пор, пока украинский парламент не примет решение об обороте земель", – сказал он.

"И здесь вариантов масса. Таких моделей рынка земель по миру более 50. И, если Украине нужна модель, то такая, которая защитит реальных землевладельцев, которая не даст трем-пяти-семи семьям скупить всю землю в Украине и мы категорически против того, чтобы так происходило", – добавил Гройсман.

Он заверил, что перед внедрением рынка земли будут проведены "широкие консультации с владельцами земель" и это "сделает украинцев богаче, а не беднее".

Гройсман зачитал позицию украинского правительства от 2008 года в меморандуме с МВФ, в которой тогдашний премьер Юлия Тимошенко обязывалась ввести рынок сельскохозяйственных земель.

"Некоторые высказывания наших политических деятелей, в кавычках, носят абсолютно лживый характер", – заявил он, комментируя ее нынешнюю позицию против создания такого рынка.

Украинская правда