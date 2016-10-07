Цены вернулись к росту: в сентябре зафиксирована инфляция

Цены на потребительском рынке в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 6,4%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Согласно сообщению, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. На 3,5-0,5% повысились цены на молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, сало, рис, яйца, подсолнечное масло, хлеб.

В то же время на 6,5% подешевели продукты переработки зерновых, на 3,1-0,3% - фрукты, овощи, сахар, рыба и продукты из рыбы.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,1%, в том числе табачные изделия - на 2,7%, алкогольные напитки - на 1,2%. Одежда и обувь подорожали на 10,3%, в том числе, обувь - на 10,8%, одежда - на 10%", - говорится в сообщении.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,7% произошел главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 27,8%.

Цены на транспорт в целом выросли на 0,7%, прежде всего из-за подорожания автомобилей на 3,2%, топлива и масел - на 0,8%. Услуги образования подорожали на 5,3%, а именно: высшего - на 10,2%, среднего - на 8,4%.

Как известно, до этого в Украине три месяца подряд фиксировалась дефляция.

Так, в июне дефляция в Украине составила 0,2%, в июле цены снизились на 0,1%, а в августе - на 0,3%.

Экономическая правда