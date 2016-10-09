Молдова выбрала Швецию в качестве модели экономического развития

Швеция является для Молдовы моделью экономического и политического развития, примером социальной толерантности.

Об этом заявил в Кишиневе спикер парламента Молдовы Андриан Канду на встрече со своим шведским коллегой Урбаном Алином, передает Укринформ.

"Швеция стала не только инициатором "Восточного партнерства", но и страной, которая способствовала развитию Молдовы в различных сферах. Для нас Швеция является еще и моделью экономического и политического развития, примером социальной толерантности", - заявил Канду.

Он выразил надежду, что Швеция останется для Молдовы "поддерживающим голосом дипломатии на европейском пространстве".

Спикер парламента Швеции, в свою очередь, заверил, что его страна продолжит оказывать Молдове всестороннюю помощь.

Урбан Алин находится в Молдове с двухдневным рабочим визитом по приглашению молдавского спикера.