Молдова обрала Швецію в якості моделі економічного розвитку

Швеція є для Молдови моделлю економічного і політичного розвитку, прикладом соціальної толерантності.

Про це заявив у Кишиневі спікер парламенту Молдови Андріан Канду на зустрічі зі своїм шведським колегою Урбаном Аліном, передає Укрінформ.

"Швеція стала не лише ініціатором "Східного партнерства", але і країною, яка сприяла розвитку Молдови у різних сферах. Для нас Швеція є ще і моделлю економічного та політичного розвитку, прикладом соціальної толерантності", - заявив Канду.

Він висловив сподівання, що Швеція залишиться для Молдови "підтримуючим голосом дипломатії на європейському просторі".

Спікер парламенту Швеції, у свою чергу, запевнив, що його країна продовжить надавати Молдові всебічну допомогу.

Урбан Алін перебуває в Молдові з дводенним робочим візитом на запрошення молдавського спікера.