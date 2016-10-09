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Молдова обрала Швецію в якості моделі економічного розвитку

Неділя, 9 жовтня 2016, 00:51

Швеція є для Молдови моделлю економічного і політичного розвитку, прикладом соціальної толерантності.

Про це заявив у Кишиневі спікер парламенту Молдови Андріан Канду на зустрічі зі своїм шведським колегою Урбаном Аліном, передає Укрінформ.

"Швеція стала не лише ініціатором "Східного партнерства", але і країною, яка сприяла розвитку Молдови у різних сферах. Для нас Швеція є ще і моделлю економічного та політичного розвитку, прикладом соціальної толерантності", - заявив Канду.

Він висловив сподівання, що Швеція залишиться для Молдови "підтримуючим голосом дипломатії на європейському просторі".

Спікер парламенту Швеції, у свою чергу, запевнив, що його країна продовжить надавати Молдові всебічну допомогу.

Урбан Алін перебуває в Молдові з дводенним робочим візитом на запрошення молдавського спікера.

Теми: МолдоваШвеція
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