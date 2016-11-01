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Розенко возмущен, что КС сделал судей "кастой неприкасаемых"

Вторник, 1 ноября 2016, 14:47

Вице-премьер Павел Розенко возмущен решением Конституционного суда, которым тот вернул судьям спецпенсии.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"С 1 июня 2015 года мы установили единые принципы пенсионного обеспечения для всех категорий граждан. И я сам возмущен, что Конституционный суд сделал судей отдельной кастой", – сказал он.

Розенко заявил, что этот вопрос требует публичного обсуждения, "потому что судьи сегодня действительно имеют самые большие пенсии".

Он добавил, что речь идет не о нагрузке на Пенсионный фонд, поскольку спецпенсий немного, а о "социальной справедливости".

Также Розенко заявил, что считает неправильной привязку зарплат и выплат к минимальной зарплате.

"Именно это и сдерживало ранее рост минимальных зарплат. И мы не могли ее поднимать для частного сектора, который пошел гораздо дальше в оплате труда, ибо такая привязка существовала для разнообразного круга чиновников и высокопоставленных чиновников. Это, кстати, было ошибкой депутатов, когда они повысили себе зарплату в привязке к минимальной. Надо было абсолютные цифры записать, тогда бы нынешнее повышение минимальной зарплаты не влекло бы безумного повышения их доходов", – сказал он.

Как известно, власти намерены поднять минимальные зарплаты с 1 января.

В июне этого года Конституционный суд признал неконституционным ограничение максимального размера пенсий судей в отставке суммой 10740 грн.

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Темы: РозенкоКСпенсии
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