Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Reuters показал, как РФ милитаризирует Крым: объекты СССР и новые базы

Вторник, 1 ноября 2016, 16:31

Москва реанимирует многочисленные советские военные объекты в Крыму и строит новые базы, размещая там своих солдат.

Репортаж об июльском визите своего корреспондента на оккупированный полуостров обнародовало 1 ноября агентство Reuters.

Наращивание военной мощи, как зафиксировал журналист Reuters, выходит за рамки того, что существовало в Крыму, когда он находился под контролем Киева, отмечается в материале.

Ракетные бункеры, которыми усеяны зеленые холмы вдоль южного побережья Крыма известны местным жителям как "Объект 100". До недавнего времени туристы платили по $ 50, чтобы посетить заброшенные бывшие советские бункеры, которые во время "холодной войны" служили в качестве защиты от военно-морских атак с Черного моря.

Теперь бункеры возвращаются к жизни. После того, как Россия взяла под свой контроль украинский Крым в 2014 году, вокруг этих мест появились отметки, которые предупреждают посетителей против вхождения в "запрещенную зону Министерства обороны России".

Бункеры - это лишь маленькая часть новой российской программы милитаризации Крымского полуострова, отмечает агентство.

Проездив неделю полуостровом, корреспондент Reuters увидел 18 частей, включая военно-морские базы, радиолокационные станции и аэродромы. Некоторые из них были совсем новые, некоторые – восстановлены военные объекты, а другие – в процессе ремонта.

Так например на окраине портового города Севастополь, расположена радиолокационная станция "Днепр". Построенная советскими инженерами, станция много лет до российской аннексии не использовалась. Репортер Reuters летом видел десятки солдат в российской военной форме внутри базы и на охране периметра.

Российская газета "Известия" в мае приводила слова военного источника, что Москва восстановит станцию ​​"Днепр", чтобы она могла "обнаруживать запуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет из акватории Черного и Средиземного морей".

Большая часть расширения милитаризации в Крыму осуществляется российскими военно-морскими и сухопутными силами. Но воздушные силы также могут быть доукомплектованы, отмечает агентство.

Так, бывший гражданский аэропорт Бельбек был преобразован в военно-воздушную базу. Два других военных аэродромы, которые были оставлены украинцами, также теперь используют российские военные.

Как известно, Россия заявляет, что увеличивает военную мощь в ответ на действия НАТО, например на наращивание патрулей в Польше и странах Балтии.

Reuters отмечает, что Министерство обороны России и так называемые "местные власти" Крыма не ответили на просьбу о комментарии относительно их деятельности на полуострове.

Валентина Романенко, УП

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Крым
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: