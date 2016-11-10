ГУР: "Диверсантами" ФСБ хочет скрыть репрессии против жителей полуострова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в Севастополе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

"Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - отметили в сообщении ГУР.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупироввавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.

Оксана Коваленко, УП