РосСми: В Севастополе под видом "диверсантов" задержали трех украинцев

В Севастополе задержаны трое украинских граждан, подозреваемые в подготовке диверсий в Крыму.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Все трое задержанных - граждане Украины. Они подозреваются в подготовке диверсий на полуострове. Говорить о том, являются ли они кадровым разведчиками или же нанятыми Главным управлением разведки Минобороны Украины сторонними диверсантами, пока преждевременно", - сказал источник.

По его словам, задержание диверсантов позволило обнаружить на территории полуострова два схрона с оружием, а также выявить информаторов украинской разведки в Крыму, сообщает издание.

"Российские правоохранители имели оперативную информацию о проникновении диверсантов на полуостров около двух недель назад. За ними было установлено плотное наблюдение, чтобы выявить их контакты, маршруты передвижения и связи, то есть операция способствовала выявлению информаторов на полуострове. В этой связи не исключены новые задержания", - сказал источник.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировала Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.