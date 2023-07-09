Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится якобы попытка ВСУ атаковать "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС в России.

Источник: Медведев в Telegram, пропагандистский телеграм-канал Mash

Дословно Медведев: "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться".

Детали: О якобы попытке ВСУ атаковать ракетами Смоленскую АЭС сообщил в воскресенье вечером пропагандистский телеграм-канал Mash. Официальной информации по этому поводу нет.

Реклама:

По данным Mash, Украина якобы пыталась атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской.

При этом телеграм-канал предполагает, что АЭС пытались атаковать британскими ракетами Storm Shadow — якобы на это указывают обломки.

ВИДЕО ДНЯ

"Оба снаряда сбила российская ПВО — в небе над посёлком Бытошь Брянской области около 14:00. Первая упала в поле, вторая — на территорию пилорамы", — утверждает канал.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.

Также губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в области сработала система ПВО, якобы была сбита ракета в районе Каменского, а осколками повреждена кровля нескольких зданий.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регионе сбыты две украинские ракеты, в поселке Бытошь разрушена пилорама.

Темы: МедведевРосcияАЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Медведев
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров
Медведев снова угрожает ядерным апокалипсисом
Последние новости
23:31
В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
21:35
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
21:07
фотоНа саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
20:33
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны
Все новости...
Реклама: