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Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится якобы попытка ВСУ атаковать "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС в России.

Источник: Медведев в Telegram, пропагандистский телеграм-канал Mash

Дословно Медведев: "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться".

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Детали: О якобы попытке ВСУ атаковать ракетами Смоленскую АЭС сообщил в воскресенье вечером пропагандистский телеграм-канал Mash. Официальной информации по этому поводу нет.

По данным Mash, Украина якобы пыталась атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской.

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При этом телеграм-канал предполагает, что АЭС пытались атаковать британскими ракетами Storm Shadow — якобы на это указывают обломки.

"Оба снаряда сбила российская ПВО — в небе над посёлком Бытошь Брянской области около 14:00. Первая упала в поле, вторая — на территорию пилорамы", — утверждает канал.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.

Также губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в области сработала система ПВО, якобы была сбита ракета в районе Каменского, а осколками повреждена кровля нескольких зданий.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регионе сбыты две украинские ракеты, в поселке Бытошь разрушена пилорама.

Темы: МедведевРосcияАЭСвойна
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