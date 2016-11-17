Сущенко в СИЗО посетит священник УПЦ КП

Адвокат неправомерно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил о том, что его подзащитного в СИЗО посетит для духовного окормления священник Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В понедельник я встречался с подзащитным. Роман написал два заявления, руководству СИЗО №2, следователю Крекову, о его посещении иеромонахом Меркурием (Скороходом), клириком Богородской епархии УПЦ Киевского Патриархата. Рассчитываем, что ему будет позволено осуществлять духовное окормление. Тем более что право на это Роману Сущенко, лицу с иностранным гражданством, гарантировано законом", - сказал Фейгин.

По его словам, в российской пенитенциарной системе вообще поощряется посещение подследственных и заключенных священниками.

"Правда, это преимущественно представители Русской православной церкви. Но если Роман Сущенко относится к другой конфессии, то он имеет право на посещение именно ее представителя, который также готов к этой встрече", - подчеркнул адвокат.

Иеромонах Меркурий в личном разговоре с корреспондентом "Укринформа" подтвердил информацию, что его епархия и он сам также готовят соответствующие документы для возможности посещения и причащения Сущенко.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября российский суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.