Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аласания говорит, что на канал давили все: Кабмин, президент, политики

Среда, 2 ноября 2016, 13:16

Председатель Нацтелекомпании Украины Зураб Аласания, который написал заявление об увольнении, говорит, что в течение 2,5 лет его работы чиновники и политики пытались давить на редакционную политику канала.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Практически все пресс-службы наших политических назначенцев: и депутатов, и министров, и служба президента, и АП. Они все пытались звонить и давить, просить осветить то или иное событие. Но только в одном из 10 случаев это был информационный повод – все остальное пиар. Понятное дело, у них недовольство накапливалось. Мы постоянно отказывались", - сказал он.

Также, отдельно он рассказал, что команда бывшего премьера Арсения Яценюка (который подписывал назначение Аласании на должность) требовала, чтобы руководство канала считалось с их интересами.

"Тогда был разговор такой: иди, работай – ты же знаешь наши интересы.

А когда пришло, как они посчитали, время их интересов, на канале их никто не отражал. Они сердились, потому что их обвиняла другая политическая сила, что канал работает на них. Но когда здесь появилось расследование про "рюкзаки Авакова" – они вообще удивились", - сказал он.

"Так что предыдущий премьер тоже крепко обижен. Они все думают так: либо ты с ними – либо ты враг", - добавил Аласания.

Как известно, в среду Кабинет министров дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураба Аласания.

В комментарии "Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст ни провести Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, отставка Аласании не повлияет на сроки создания общественного вещания.

Украинская правда

Темы: СМИвластьКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
СМИ
Россия объявила в розыск журналистку Янину Соколову
Рада хочет штрафовать гонщиков в городах от 17 тысяч после расследования УП
Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу – СМИ
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: