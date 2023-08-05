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Рада хочет штрафовать гонщиков в городах от 17 тысяч после расследования УП

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 10:44
Рада хочет штрафовать гонщиков в городах от 17 тысяч после расследования УП
скриншот с видео уп

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в Раду внесли законопроект о штрафах для гонщиков от 17 тысяч гривен.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия обратил внимание людей на расследование журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о гонках в Киеве во время войны.

Он рассказал, что нардепы зарегистрировали законопроект, который устанавливает административную ответственность за езду с превышением допустимого уровня шума.

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За это планируют штрафовать на 17 тысяч грн, за повторное нарушение - на 34 тысячи грн с лишением прав до 6 месяцев.

Прямая речь Арахамии: "Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные.

"Гонщикам" запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто гоняет на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну.

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Хочу заранее успокоить спортивное сообщество автогонщиков. Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами, как и раньше, сможете тренироваться и проводить соревнования".

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Предыстория:

  • 10 октября журналист УП Михаил Ткач заявил о преступлении и препятствовании его профессиональной деятельности, а также запугивании команды расследователей.
  • Михаил Ткач связывает это с материалом о столичных мажорах-гонщиках, которые в военное время устраивают гонки и пугают грохотом жителей.  Он предполагает, что команду расследователей "Украинской правды" запугивают фигуранты этого материала.

Темы: автоСМИ
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