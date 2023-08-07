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Россия объявила в розыск журналистку Янину Соколову

Станислав ПогориловПонедельник, 7 августа 2023, 10:40
Россия объявила в розыск журналистку Янину Соколову
Янина Соколова, фото: Facebook

МВД России объявило популярную украинскую журналистку Янину Соколову в розыск.

Источник: российские пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на базу министерства РФ, Соколова в Facebook

Дословно: "Соколова Янина Михайловна разыскивается по статье УК".

Пропагандисты говорят, что в марте она была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Обновлено: Соколова иронично отреагировала на сообщение о том, что РФ объявила ее в розыск. "Ну слава Богу. А то я уже начала переживать, может моя русофобия недостаточна", - написала она в Facebook.

Справочно: Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, медиаамбассадорка HeforShe в Украине, волонтер.

Темы: РосcияСМИрозысквойна
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