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Журналист: У сотрудника "МГБ ДНР" - московский говор

Понедельник, 28 ноября 2016, 04:34

Журналист "Дождя" Сергей Ерженков, который вместе с коллегой был задержан в Донецке боевиками, а позже - выдворен с оккупированной территории, заявил: у сотрудника "МГБ ДНР" - "московский" говор.

Об этом журналист рассказал в интервью "Громадському радіо".

По словам Ерженкова, в день, когда их задержали - 25 ноября - и доставили в здание "МГБ" на ул.Тараса Шевченко, боевики "всячески подчеркивали, что вывозят нас не в лес и не надевают нам мешки на голову, а везут в здание "МГБ".

"И в этот самый момент, когда мы ехали, одного из этих людей я сразу идентифицировал как москвича по "москальскому" говору, которым и я владею. То есть главный, который представился как Сергей Николаевич, скорее всего, был куратором из Москвы или ФСБ . В конце, когда он уже отправлял нас через границу, он просил передать привет Саше ... Наверное, имел в виду Бородая", - отметил Ерженков.

"И потом он также сказал: "Главное нам с вами не встречаться в одних московских ресторанах", - добавил журналист.

Как известно, 25 ноября корреспонденты "Дождя" Сергей Ерженков и Василий Полонский, которые были в командировке на территории "ДНР", перестали выходить на связь. Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочную группу задержали боевики "ДНР". "Дождь" сообщал, что аккредитация у съемочной группы была.

Позже главари "ДНР" распространили сообщение о выдворении журналистов с оккупированной территории.

Темы: СМИДНРРосcияДонбасс
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