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США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 1 мая 2024, 21:11
США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие
Фото - getty images

Министерство финансов США 1 мая объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прес релиз ведомства

Детали: Последний пакет санкций США направлен на российскую военно-промышленную базу и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Москве покупать компроненты для производства оружия или оборонной продукции.

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Среди прочего, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Более 100 организаций в обновленном санкционном списке работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Другой блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.

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Дополнительно Минфин внес в черный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России – "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

В конце концов, в координации с американским Министерством финансов Государственный департамент наложил санкции на более 80 юридических и физических лиц, которые занимаются уклонением от санкций против России или связаны с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой РФ.

Также Госдеп принял ограничительные меры против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России и ввел дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Последний масштабный пакет санкций против России Штаты объявляли 23 февраля. Тогда американский президент Джо Байден объявил, что США вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Навального.

Темы: СШАсанкции
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