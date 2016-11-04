Ректора из Запорожья могут посадить на 10 лет за взятку

Специализированная антикоррупционная прокуратура поддерживается государственное обвинение в уголовном производстве относительно ректора "Бердянского университета менеджмента и бизнеса", который предлагал взятку заместителю министра образования.

Об этом говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространил САП.

Указывается, что взятку в размере 10 тысяч долларов 1 апреля 2016 он предлагал за получение аккредитации и избежания проверок учебного заведения.

"Уголовное производство также осуществляется в отношении юридического лица, в интересах которого совершено коррупционное уголовное преступление", - говорится в пресс-релизе.

"В настоящее время продолжается судебное следствие, продолжается исследование материалов негласных следственных (розыскных) действий, стороной обвинения принимаются все меры для быстрого и эффективного рассмотрения дела. Следующее судебное заседание назначено на 07.11.2016 года", - сообщает САП.

В то же время сообщается, что юридическому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а юрлицу грозит наказание в виде штрафа от 340 000 грн до 850 000 грн.

Украинская правда