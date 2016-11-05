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Число жертв отравления алкоголем в Украине возросло до 68

Суббота, 5 ноября 2016, 03:42

В Украине от отравления фальсифицированным алкоголем умерли 68 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.

"По состоянию на 16 часов 04.11.2016 года в стране зарегистрировано 145 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 68 завершились летально", - говорится в сообщении.

Последний летальный случай был зарегистрирован в городе Купянск Харьковской области. Всего в Харьковской области 99 человек отравились алкоголем, 52 их них умерли.

Ранее в Николаевской области алкоголем отравились 6 человек, все из них умерли. В Житомирской области отравились 3 человека, 1 из них умер. В Днепропетровской области зарегистрировано 8 случаев отравления, 2 из них с летальным исходом. В Донецкой области алкоголем отравились 9 человек, из них 5 умерли. В Луганской области отравились и умерли 2 человека. В Запорожской – отравились 18 человек.

Согласно результатам судмедэкспертизы у 55 умерших был обнаружен в крови метанол.

Ранее владелицу магазина в Харьковской области, где продавали суррогатный алкоголь, арестовали.

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