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Россия в намерена вмешиваться в ход выборов в европейских странах – СМИ

Воскресенье, 6 ноября 2016, 06:56

После ряда кибератак, потрясших предвыборную кампанию в США, Россия в 2017-2018 годах намерена так же вмешиваться в ход выборов в западноевропейских странах.

Такое мнение высказали чиновники и аналитики администрации действующего президента США Барака Обамы американскому изданию The Wall Street Journal, пишет DW.com.

В отличие от США, где с российским влиянием столкнулись впервые, в Европе Кремль давно поддерживает контакты с некоторыми политиками, кроме того, налаживает связи с евроскептиками, чьи позиции усилились в связи с наплывом беженцев и мигрантов.

Среди ближайших выборов в Европе, на которых может сказаться российское влияние, - выборы в парламент Нидерландов (март), президента Франции (апрель-май), а также в бундестаг ФРГ осенью. Результаты всех этих выборов будут иметь большие геополитические последствия для России, считает Паси Эронен, эксперт базирующегося в Вашингтоне Фонда защиты демократии (FDD).

Даже если не удастся провести во власть прямых союзников России на европейских выборах 2017 года, в долгосрочной перспективе подобное вмешательство станет частью стратегии президента РФ Владимира Путина, пишет WSJ.

Внося замешательство в стан тех, кого он считает своими противниками в США и Европе, и дискредитируя избирательную систему на Западе, Путин хочет облегчить себе возможность перевыборов на пост главы собственного государства в 2018 году, утверждает издание.

Как считает один из представителей Белого дома, если западные страны будут критиковать процедуру перевыборов Путина на пост президента, у Кремля будет готов ответ, что у них самих неидеальная избирательная система.

Кроме того, в американской администрации придерживаются мнения, что тактика Москвы может заключаться в том, чтобы создать европейцам проблемы в их странах во время выборов, чтобы им было не до критики России.

Темы: СШАРосcияЕвропавиборы
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