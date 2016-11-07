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В Москве на Красную площадь вывели военных

Понедельник, 7 ноября 2016, 09:02

7 ноября – в годовщину октябрьской революции в Москве проводят марш, который посвятили 75-й годовщине военного парада 1941 года.

По площади прошли кавалерийская группа Президентского полка ФСО России; военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны России в составе исторических рот; воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, передает российский Интерфакс.

Общая численность задействованных в марше военнослужащих, суворовцев и кадетов, - более 5 тысяч человек, уточняют в мэрии.

На Красной площади также поставят более чем 40 единиц военной техники времен войні.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен во время битвы под Москвой в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.

В нем участвовали 28467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 километрах от города.

В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последний такой парад состоялся в 1990 году.

А 7 ноября 2000 года на Красной площади провели торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.

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