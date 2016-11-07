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У Москві на Червону площу вивели військових

Понеділок, 7 листопада 2016, 09:02

7 листопада - в річницю жовтневої революції в Москві проводять марш, який присвятили 75-й річниці військового параду 1941 року.

Площею пройшли кавалерійська група президентського полку ФСО Росії; військові з'єднань і частин, військово-навчальних закладів Міноборони Росії в складі історичних рот; вихованці Московського суворовського і Московського військового музичного училищ, передає російський Інтерфакс.

Загальна чисельність задіяних в марші військовослужбовців, суворовців і кадетів, - понад 5 тисяч осіб, уточнюють в мерії.

На Червоній площі також поставлять понад 40 одиниць військової техніки часів війни.

Військовий парад на Червоній площі 7 листопада 1941 року був проведений під час битви під Москвою на честь 24-ї річниці Жовтневої революції.

У ньому брали участь 28467 осіб. З Червоної площі курсанти військових училищ йшли на фронт, лінія якого проходила всього в 30 кілометрах від міста.

За радянських часів 7 листопада на Червоній площі проводилися військові паради з нагоди чергової річниці Жовтневої революції. Останній такий парад відбувся у 1990 році.

А 7 листопада 2000 року на Червоній площі провели урочистий марш ветеранів листопадового параду 1941 року.

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