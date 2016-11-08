АТО: 50 обстрелов, больше всего на Мариупольском направлении

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения огня. В Павлополе, Новотроицком, Богдановке, Новомихайловке и Марьинке против сил АТО боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. По Широкиному и Талаковке огонь вели из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, а укрепления в Красногоровке враг обстрелял из зенитных установок, пулеметов, минометов 82 и 120 калибров. В районах Водяного и Гнутово оккупанты, кроме минометов обоих калибров, применили ствольную артиллерию калибра 122 мм.

На Донецком направлении состоялось 10 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Песков огонь вели из гранатометов, в Луганском - из пулеметов и минометов калибра 82 мм. В Зайцево кроме гранатометов и стрелкового оружия были использованы минометы калибра 120 мм, а в Авдеевке - одновременно минометы обоих калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении состоялось 9 провокаций против сил АТО. В районах Новозвановки, Балки Кошарной, Новоалександровки и Новотошковского противник использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, на окраине Станицы Луганской - пулеметы, а в Крымском укрепления украинских воинов подверглись обстрелам из гранатометов и минометов 120 калибра.