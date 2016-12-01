Луценко говорит о тоннах доказательств против Онищенко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нардеп Александр Онищенко сотрудничает с оккупационным режимом, и требует, чтобы свои показания Онищенко давал в Украине.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в ГПУ есть дело по нефтяной вышке в Херсонской области.

"Это и вышка, которую захватывали русские войска. После того, российские войска отошли, Онищенко заключил соответствующее соглашение с государственными газовыми структурами и начал заниматься этой вышкой", - отметил Луценко.

"Наши материалы свидетельствуют о том, что с тех пор газ без надлежащего документального оформления шел в оккупированный Крым. С моей точки зрения, это противозаконное сотрудничество с оккупационным режимом. Поэтому информация о вероятном сотрудничестве Онищенко с российскими спецслужбами выглядит вероятной", - отметил Луценко.

Он отметил, что в ГПУ есть огромное количество, "несколько тонн документальных доказательств финансовых сделок фирм из орбиты господина Онищенко".

По его словам, там есть оригиналы документов, печатей, электронных ключей и расписок.

"Как говорят следователи, это первый такой огромный массив доказательств, который они видят во время обысков. Просто очень сильно повезло. Несколько тонн! Хочу подчеркнуть", - отметил он.

Кроме того, Луценко заявил, что в ближайшие дни ожидает результатов по другому делу, по которому ГПУ осуществляет руководство.

"В ходе него мы ожидаем получить от одного из свидетелей доказательства незаконных действий Онищенко, не только по газовому делу", - отметил он и добавил, что не может пока назвать "ни фамилию, ни страну, где находится этот гражданин, ни статьи, которые охватывают эти факты ".

Луценко добавил, что наверняка это известно и Онищенко, и его адвокатам. "Поэтому он решил действовать на опережение. Атака - лучший вид защиты", - добавил Луценко.

Он также отметил, что ждет Онищенко в Украине.

"Когда он заявляет, что хочет сотрудничать с украинскими правоохранительными структурами, но они почему-то не хотят к нему ехать в Лондон, ответ очень прост: гражданин Украины должен давать показания в Украине. Это касается Януковича, это касается Луценко, который не убегал, это касается Онищенко ", - заявил он.

Луценко также подчеркнул, что Онищенко сам признал, что через него проходил подкуп депутатов, то есть он совершал преступление.

"Онищенко прибыть в Украину, и если он уверен в своей правоте, дать показания, ответить за ним же объявлено преступление, которое он совершил, возможно, притянув к ответственности других. Возможно действительно, подкуп был. Тогда приходит, ответственность за то, что ты подкупал и давай показания тех, кто тебе давал такое указание", - отметил Луценко и предположил, что в юридическом смысле Онищенко может получить "скидку" в юридическом плане.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Находясь в Великобритании Онищенко на днях заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

Оксана Коваленко, УП