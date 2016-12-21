Омелян назвал спекуляцией заявление о подорожании ж/д билетов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает заявления главы правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна о повышении тарифов на перевозки.

"Тут есть много разных мнений. Мое мнение, и его разделяет советник премьер-министра господин Миклош (Иван Миклош, - ред.), который тоже говорил, что на этом этапе поднятие железнодорожных тарифов является достаточно спекулятивной вещью", - отметил глава транспортного ведомства.

Омелян отметил, что прежде чем говорить о повышении тарифов, команда Войцеха Балчуна должна продемонстрировать эффективную работу, чего, по его словам, до сих пор не произошло.

"В министерстве мы будем рассматривать вопрос финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год, где будет, соответственно, подниматься и вопрос тарифов, поскольку поднятие тарифов формирует значительную доходную часть для "Укрзализныци", - отметил министр.

"Я остаюсь при своем мнении, что "Укрзализныця" должна показать за семь месяцев работы новой команды, в чем состояла эффективность, где мы нарастили прибыльность, уменьшили операционные расходы, в том числе, за счет коррупции. Пока что такого ответа я не получил", - подчеркнул Владимир Омелян.

Ранее Балчун заявил, что в 2017 году железнодорожные билеты будут дорожать.

УНИАН