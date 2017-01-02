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Запасы газа в хранилищах Украины уменьшились до 12 миллиардов кубов

Понедельник, 2 января 2017, 11:25

Украина вошла в 2017 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 11,993 млрд кубометров.

Об этом свидетельствует оперативная информация компании "Укртрансгаз, передает "Радио свобода".

За более чем два с половиной месяца после начала отопительного сезона запасы уменьшились на 2 миллиарда 739 млн кубометров, или на 18,6%.

Нынешние запасы на 14,3% ниже прошлогодних, но на 4,6% больше, чем в позапрошлом году.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится от 160 до 180 дней.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщила 31 декабря, что подписала кредитное соглашение с ведущими западными финансовыми учреждениями - Citi и Deutsche Bank.

Соглашение предусматривает получение возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. Гарантом сделки выступает Всемирный банк.

Экономическая правда

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