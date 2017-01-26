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Тука назвал незаконной блокаду "полупартизанами" поездов на Луганщине

Четверг, 26 января 2017, 15:25

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает акцию по блокированию железнодорожных перевозок через линию разграничения в Луганской области незаконной и нецелесообразной.

Об этом он сказал в телефонном комментарии телеканалу "112 Украина".

Как известно, люди в "камуфляже" под руководством нардепов с 25 января возле Горского и Золотого заблокировали железную дорогу – и не пропускают составы ни на подконтрольную Киеву территорию, ни в обратном направлении. Правоохранители открыли уголовное производство по этому факту.

"Та ветка, которая сейчас заблокирована, – если я не ошибаюсь, – единственная ветка, по которой осуществляется железнодорожным путем снабжение углем Счастьинской ТЭС. А станция в Счастье является единственным источником электроэнергии на территории всей Луганской области. Альтернативы нет", – отметил чиновник.

Тука подтвердил, что если "блокада" будет продолжаться, то Счастьинская ТЭС может остаться без угля. "Но я надеюсь, что у власти хватит и силы воли, и ресурса, чтобы предотвратить это", – добавил он.

На просьбу прокомментировать слова народного депутата Семена Семенченко о том, что заблокированы 700 вагонов с углем, Тука ответил: "Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что та информация, которой я располагаю, она на середину вчерашнего дня".

"Этим вопросом занимаются люди и в компетентных органах, и в министерстве. Поэтому я еще не получал свежую информацию", – добавил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.

Тука отметил, что компания "ДТЭК" Рината Ахметова, имеющая шахты на временно оккупированной территории, перевозит антрацит из одного своего подразделения на другое – и если все документы оформлены в соответствии с законодательством и требованиями Антитеррористического центра, то нарушений в этом нет.

Но следить за соблюдением правил пересечения линии разграничения должна главная военная прокуратура, Служба безопасности и другие компетентные органы, а не "полупартизанские формирования", подчеркнул он.

По словам Туки, "в обратном направлении" – на оккупированную часть Луганщины – идут: древесина, которую используют в шахтах для укрепления лазов; комплектующие для техники, которую используют, в том числе, в шахтах; иногда дизтопливо для предприятий "Укрзализныци", которые работают на неконтролируемой территории; запчасти.

"Там целый перечень – он, кстати, не секретный… Порядок получения разрешений – он тоже в открытом доступе", – сказал Тука.

"Я не исключаю, что может быть и контрабанда. Но выяснить, контрабанда ли это или легальные перевозки, – это компетенция правоохранительных органов, а не депутата Семенченко", – добавил он.

На вопрос, стоит ли вмешаться силовым структурам в условиях, когда участники "блокады" заявляют, что готовятся перекрывать и другие участки железнодорожного сообщения, Тука ответил: "Я считаю, что стоит".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьУкрзализныцяакцииТукаСеменченко
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