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От взрыва в Луганске погиб "начальник управления милиции ЛНР"

Суббота, 4 февраля 2017, 08:02
От взрыва в Луганске погиб начальник управления милиции ЛНР

В результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

Об этом сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр" со ссылкой на "пресс-службу Народной милиции".

Там назвали взрыв терактом.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.

Ранее источник в "силовых структурах Луганска" сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

Как сообщалось, в конце января в Москве скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа.

16 октября 2016 года в Донецке убили командира "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола".

6 августа 2016 года в Луганске взорвали машину главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого. Однако Плотницкий выжил.

21 сентября 2016 года родители Плотницкого умерли из-за отравления грибами в российском Воронеже.

12 декабря 2015 в "ЛНР" заявили о гибели "командира шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции" Павла Дремова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛНР
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