Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба

Суббота, 29 апреля 2017, 11:05
В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба

На территории Луганской области, временно неподконтрольной Украине, вблизи патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв и был открыт огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ, обнародованном 29 апреля.

Согласно сообщению, 28 апреля патруль СММ ОБСЕ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных авто находился на блокпосту "ЛНР", расположенном примерно в 1,5 км от подконтрольного "ЛНР" н. п. Молодежное, где наблюдатели говорили с вооруженным представителем "ЛНР".

"В 12:17 члены патруля направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" начал махать им рукой, указывая на то, чтобы патруль быстро покинул этот район. В 12:20, уже находясь в автомобилях наблюдатели услышали взрыв", - говорится в отчете.

По оценкам наблюдателей, взрыв был в воздухе примерно на расстоянии 50-100 м, было видно облако черного дыма, поднимавшееся над указанным ранее местом, однако с расстояния место удара не было видно.

Определить причину взрыва не удалось. Патруль СММ уехал из указанного района.

"В тот же день другой патруль СММ в составе 5 сотрудников на 2 бронированных авто находился на наблюдательном пункте примерно в 50 м к западу от позиции "ЛНР" неподалеку от подконтрольного "ЛНР" н. п. Крутая Гора. Около 10:35, когда все члены патруля миссии были возле своих авто, они услышали выстрел из стрелкового оружия примерно за 40-50 м", - сообщили в миссии.

Наблюдатели не смогли определить тип примененного оружия и направление огня, патруль миссии покинул район и вернулся на свою базу в Луганск.

В обоих случаях СММ сообщила о происшествиях в Совместный центр по контролю и координации и обратилась к СЦКК с запросом разобраться с инцидентами.

Как известно, 23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб. Один из членов миссии - гражданин США - погиб, двое (граждане Чехии и Германии) были доставлены в больницу.

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что инцидент с подрывом патруля СММ ОБСЕ не был несчастным случаем.  

В прокуратуре Луганской области заявили, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ квалифицирован как теракт.

25 апреля СММ ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе по обе стороны линии разграничения, но с некоторыми ограничениями.

Постоянный совет ОБСЕ призвал немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: