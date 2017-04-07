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Россия приостановила действие меморандума с США после их удара

Пятница, 7 апреля 2017, 10:53

Россия приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

О таком решении, принятом после ударов США по  авиабазе Асада в Сирии, сообщили в МИД РФ.

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — говорится в заявлении российского МИДа.

Как известно, Вооруженные силы США выпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки человек.

Перед ударом военные США предупредили россиян, используя линию связи, которая была настроена для избежания случайных столкновений в Сирии в ходе борьбы с ИГИЛ.

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