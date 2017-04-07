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США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии

Пятница, 7 апреля 2017, 04:50
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии

Вооруженные силы США віпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек.

Об этом сообщает Reuters.

Удар был нанесен крылатыми ракетами "Томагавк" с американского корабля в Средиземном море по авиабазе правительственных войск вблизи города Хомс в Сирии, с которой была произведена химатака.

 

Ракетный удар стал первым прямым военным действием США против режима Асада в стране, в которой уже 6 лет продолжается гражданская война. Ранее США наносили удары в Сирии только в рамках борьбе против террористичекой организации ИГИЛ.

Выступая перед журналистами, Трамп сообщил, что отдавал приказ нанести "целевой военный удар" по аэродрому, с которого была применена химическое оружие. Он назвал этот удар жизненно важным для интересов национальной безопасности США, сообщает  the guardian.

Он также заявил, что призвал все цивилизованные нации прекратить кровавую бойню в Сирии.

Сирийское государственное телевидение назвало удар "актом агрессии".

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что его отношение касательно Сирии и президента этой страны Башара Асада изменились "очень сильно" после того, как была совершена химическая атака в провинции Идлиб.

Позже стало известно, что он не исключает возможность военных действий в Сирии в ответ на химическую атаку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияСША
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