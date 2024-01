США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии

Вооруженные силы США віпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек.

Об этом сообщает Reuters.

Удар был нанесен крылатыми ракетами "Томагавк" с американского корабля в Средиземном море по авиабазе правительственных войск вблизи города Хомс в Сирии, с которой была произведена химатака.

Ракетный удар стал первым прямым военным действием США против режима Асада в стране, в которой уже 6 лет продолжается гражданская война. Ранее США наносили удары в Сирии только в рамках борьбе против террористичекой организации ИГИЛ.

Выступая перед журналистами, Трамп сообщил, что отдавал приказ нанести "целевой военный удар" по аэродрому, с которого была применена химическое оружие. Он назвал этот удар жизненно важным для интересов национальной безопасности США, сообщает the guardian.

Trump says U.S. targeted airfield where chemical attack was launched on Syrian people https://t.co/4Xa5nZDw2N pic.twitter.com/Ecznh6Fzss