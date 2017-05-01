Жертвами ударов коалиции в Сирии и Ираке стали сотни мирных жителей

В Сирии и Ираке жертвами ударов международной коалиции, воюющей против ИГИЛ, стали с 2014 года не менее 352 мирных жителей.

Такие данные обнародованы военным ведомством США 30 апреля, пишет Радио Свобода.

Западные агентства, однако, отмечают, что эти данные намного меньше статистики потерь, которую ведут независимые группы. Так, наблюдательная группа Airwars указывает, что жертвами авиаударов коалиции стали более 3 тысяч гражданских лиц.

В Пентагоне заявили, что сожалеет по поводу непреднамеренных потерь среди мирных жителей и выразили глубокое сочувствие семьям погибших и их близким, которые оказались под ударами авиации союзников. В заявлении военного ведомства США говорится, что перед авиарейдами были приняты "все возможные меры предосторожности", но, тем не менее, удары привели к жертвам.

США начали свою военную кампанию против джихадистов в августе 2014 года, после захвата вооружёнными экстремистами обширных территорий в Ираке, включая второй по величине город этой страны Мосул.