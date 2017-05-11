Князев собирает всю следственную группу Нацполиции по делу Шеремета

Председатель Нацполиции Сергей Князев на 12:00 четверга собирает всю следственную группу Национальной полиции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом "Украинской правды" в кулуарах Кабмина.

"Мы присоединим сюжет журналистов к материалам уголовного производства и проверим изложенную там информацию", - отметил Князев.

По его словам, на совещании с группой расследования убийства Князев обсудит ошибки следствия, а также факты, которые были изложенные в сюжете Слідство Інфо.

На уточнение УП, был допрошен бывший сотрудник СБУ, который находился в автомобиле "Шкода" недалеко от места закладки взрывчатки под машину Шеремета, руководитель Нацполиции отметил: "Еще раз повторяю, я сейчас собираю всю следственную группу, заслушаем все отчеты".

Устименко

Как известно, 10 мая были представлены расследования журналистов OCCRP и Слидство.Інфо убийства Павла Шеремета, что произошло 20 июля 2016.

Согласно данным расследования, Игорь Устименко, который работал в СБУ по крайней мере по состоянию на 2014 год, был замечен возле места закладки взрывчатки задолго до и во время закладки.

Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

Он приехал на место происшествия на Шкоде Октавии АА 2551 МЕ серого цвета. Ее зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Павел.

Сам Устименко отказался комментировать свои связи со службой.

Как известно, 20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

К расследованию были привлечены представители ФБР.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

Следствие установило, что взрыв в автомобиле произошел от дистанционного срабатывания взрывного устройства.

Кроме того, Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина. Нацполиция провела опрос более 500 свидетелей, обошла многие дома в этом районе в поисках этих людей. О результатах этих действий Нацполиции не сообщается.

28 октября 2016 УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции. По информации источников УП, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков.

Исходя из обнародованных судебных решений, следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Однако тогдашний первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян отметил, что выводы были сделаны лишь с нескольких судебных решений по более 97.

8 февраля 2017 следователи заявили, что считают приоритетной версии убийства Павла Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Роман Кравец, Оксана Коваленко, УП