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Санкции должны иметь элемент неожиданности – СНБО

Среда, 17 мая 2017, 13:23

Санкции, применяемые по отношению к государству-агрессору, его лицам и продуктам должны иметь элемент неожиданности.

Такое мнение в ходе "круглого стола" на тему новых санкций в Киеве в среду выразил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, передает "Интерфакс-Украина".

"В принципе информация (о санкциях) ранее распространялась. Конечно, есть некая коммуникативная недоработка государства с одной стороны. С другой стороны, если бы информация о готовящихся санкциях была бы официально озвучена, было бы больше времени подготовиться и мимикрировать ряду компаний", – сказал он.

"Все-таки должен быть элемент неожиданности, чтобы нельзя было вывести активы, внести изменения в хозяйственную деятельность, в санкциях важна неожиданность", – констатировал Петров.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО заявили, что ответственность за реализацию указа возложена на СБУ, НБУ и Кабмин. А в СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов будет заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины. По телефону в этом ведомстве отказались предоставлять какие-либо комментарии.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что по украинскому законодательству блокировка любых интернет-ресурсов возможна только в судебном порядке.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

В ИнАУ также попросили власть, СБУ и госспецсвязь как можно скорее предоставить разъяснения о методах применения введенных против ряда интернет-порталов санкций.

Служба безопасности Украины заявила, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки российских интернет-ресурсов.

Темы: санкцииСНБОинтернет
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