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Дело Шеремета: В СБУ говорят, что Устименко служил в "Альфе"

Среда, 17 мая 2017, 15:56
Дело Шеремета: В СБУ говорят, что Устименко служил в Альфе
Павел Шеремет

Бывший сотрудник Службы безопасности, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игорь Устименко служил в структурном подразделении СБУ "Альфа".

Об этом сказал представитель СБУ Михаил Глуговский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, сообщает журналист Дмитрий Гнап.

"Устименко работал в крымском управлении СБУ. После известных событий переведен в Одесское управление службы. Затем уволился по состоянию здоровья", – цитирует Гнап представителя СБУ.

Как известно, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, который, возможно, следил за журналистом Павлом Шереметом в ту ночь, когда в автомобиль закладывали взрывчатку.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи. 

Украинская правда

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Темы: Дело ШереметаСБУ
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