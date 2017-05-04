Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ОРДО попались на использовании оружия из РФ

Четверг, 4 мая 2017, 13:23

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали два факта использования боевиками организации "ДНР" оружия и боеприпасов российского производства.

Об этом сообщает сайт СБУ.

В "серой зоне" в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками.

Возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения оперативники спецслужбы изъяли огнемет "Шмель".

По заключению экспертов, обнаруженное оружие и боеприпасы изготовлены в России после 1991 года и не находятся на вооружении сил антитеррористической операции.

"Наличие у боевиков российского оружия в очередной раз доказывает ее поставки террористам с территории РФ", - заявили в СБУ.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: