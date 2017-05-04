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В прокуратуре рассказали, кого из чиновников допросят по делу Януковича

Четверг, 4 мая 2017, 21:38

По делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича свидетельство будут давать бывший премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и другие, всего более 100 человек.

Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире "5 канала" в ходе "Информационного дня" в четверг.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной Республики Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал он.

"Председатель СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий будет, он допрошен во время досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене Януковича до 18 мая.

Кравченко заявил, что Государственное обвинение будет просить Оболонский райсуд приговорить Януковича по данному делу к пожизненному заключению.

Интерфакс-Украина

Темы: ЯнуковичЯценюкАваковТурчинов
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