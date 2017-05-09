Порошенко: Акция "Бессмертный полк" – спекуляция на чувствах людей

Украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом, хотя Россия пытается приписать лишь себе победу во Второй мировой войне.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на церемонии принесения военной присяги новобранцам президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины, поздравив с Днем победы.

"Мы, украинцы, являются полноправными участниками победы над нацизмом. Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, заботливо передаются из поколения в поколение. Праздник это есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию", – сказал он.

Президент подчеркнул, что та война имела планетарный характер.

"Конечно, народы бывшего Советского Союза воевали вместе. Но при всем этом война имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас, бесспорно, – главное. Его нельзя описать лишь двумя красками, черной и белой, а других в советской и российской палитре – будто и нет", – добавил Порошенко.

"Мы категорически не приемлем попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд", – заявил он.

По его словам, "Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще порывается командовать Украиной, словно четырьмя украинскими фронтами 40-х годов прошлого века".

"Сегодня в Москве во время акции "Бессмертный полк" пообещали нести портреты российских боевиков, которых послали на Донбасс убивать украинцев; которые с мечом к нам пришли, а потому от меча и погибли. Вот это и есть истинный символ так называемой "дружбы", дружбы в больших и лукавых кавычках", – сказал президент Украины.

"Акция "Бессмертный полк" – образец утонченной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. Ведь в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников… а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые", – убежден он.

Акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції Кремля на почуттях людей pic.twitter.com/rsqpV5c0v6 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 9, 2017

Порошенко также процитировал слова Маргарет Тетчер: "Войны происходят, когда агрессор чувствует, что может достичь своих целей за приемлемую цену".

"Так было в Украине, когда 2014 года Россия знала, что у нас на тот момент нет армии. Но такого уже не может быть в 2017-м, потому что Россия ощутила, что армия у Украины есть! И "приемлемой цены" для агрессора уже быть не может. Мы нарастили мышцы и стали сильнее", – заявил он.

По словам Порошенко, победить, обороняя свой европейский выбор, – это святая обязанность перед погибшими украинскими воинами и грядущими поколениями.

Алена Рощенко, УП