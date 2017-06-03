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Ночь в Луцке: погоня за сыном экс-силовика и взрыв под дверью предпринимателя

Суббота, 3 июня 2017, 16:47

В Луцке ночью сын бывшего силовика скрывался за рулем авто от полиции, при этом протаранил полицейские Тойоту Приус и внедорожник Исузу.

 
Все фото "Волынских новостей"

Как написал активист "Самооборона Волыни" Александр Николайчук в Facebook, молодого человека с пассажирами задержали, после длительной погони по Луцку, в селе Липины, сообщают "Волынские новости".

По словам активиста, погоня за автомобилем началась в 3:10 ночи 3 июня.

"Погоня за автомобилем белого цвета, нарушил ПДД и начал бегство от патрульных. Собрал на себя всего вместе восемь патрульных автомобилей города. Круги по Луцку: Киевская площадь, Возрождения, Теремновская, с. Липины, Молодые, Гордиюк, Киверцевская, с. Прилуцкое, с. Липины, там и задержали. Во время преследования протаранил полицейские Тойоту Приус и внедорожник Исузу", - написал Николайчук.

 

Молодых людей задержали. Они, по словам самообороновцев, скорее всего находились в состоянии наркотического опьянения.

Николайчук добавил, что отец водителя - бывший сотрудник силового подразделения.

Как сообщает Волинь24, задержанный в ночь на субботу водитель, житель села Липины Андрей Бутовец признался, что перед тем, как сесть за руль, употреблял пиво и коньяк. Водитель объяснил, что убегал, потому что испугался.

При этом, как пишет издание, его адвокат Анатолий Вичинюк утверждает, ссылаясь на результаты медицинской экспертизы, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, ВолиньPost сообщает, что в Луцке ночью у дверей дома местного предпринимателя прогремел взрыв.

По данным издания, взрыв произошел под утро на улице Набережной. Вследствие него звенели стекла, проснулись соседи и сработала сигнализация в автомобилях.

По предварительным выводам, взорвалось самодельное устройство. На месте происшествия работают правоохранители.

Темы: Волынская областьЛуцк
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