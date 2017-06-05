Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ назвали "самые недружественные страны": на первом месте США, на втором Украина

Понедельник, 5 июня 2017, 18:05

По мнению россиян, первое место среди стран, которые "наиболее недружественные, враждебно настроенные к России" занимает США, второе - Украина.

Об этом свидетельствуют опросы российского "Левада-Центр".

В первую пятерку вошли также Германия, Латвия и Литва.

Среди стран, которые россияне считают своими "самыми близкими друзьями, союзниками" - Беларусь, Китай, Казахстан, Сирия, Индия.

 
 

Более половины опрошенных (53%) заявили, что не видят изменений в отношениях между Россией и Евросоюзом, 18% ответили, что отношения ухудшились, 13% считают, что улучшились.

33% респондентов на вопрос, находится Россия в международной изоляции, ответили - "скорее, да". Еще 33% сказали - "скорее, нет".

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: