Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Князев рассказал, когда появятся первые патрули дорожной полиции

Вторник, 6 июня 2017, 16:22

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что первые дорожные патрули, которые будут работать на трассах, появятся в сентябре этого года.

Об этом Князев сообщил на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области, передает Лига.net.

"Планируем в сентябре 2017 года выпустить первые 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует" - заявил Князев.

По его словам, для этого в резерве Нацполиции уже есть около 250 автомобилей.

Он также отметил, что продолжается набор новых людей в полицию.

Как сообщалось, ежегодно на дорогах Украины погибает до 3 тысяч человек.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: