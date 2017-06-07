ВР проголосовала за упрощенную экстрадицию нарушителей

Рада проголосовала за ратификацию третьего и четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей №0135.

Об этом говорится на сайте Рады.

За соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов, против - 2, воздержались - 99.

В соответствии с третьим протоколом задержанный может дать согласие на экстрадицию до того, как завершатся формальные процедуры.

Согласно четвертому протоколу вносятся изменения в Европейскую конвенцию о сроках давности, требований к запросам на экстрадицию, выдачи лица третьей стороне, каналов и средств связи.

Третий и четвертый протоколы Украины подписала 20 сентября 2012 в Вене.

Украина является Стороной Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, Дополнительного протокола 1975 года и Второго дополнительного протокола 1978 года к ней.

Подробнее о разнице в положений Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 г. и третьего и четвертого дополнительных протоколов можно посмотреть по этой ссылке.