ВР проголосувала за спрощену екстрадицію порушників
Рада проголосувала за ратифікацію третього та четвертого додаткових протоколів до Европейської конвенції про видачу правопорушників №0135.
Про це йдеться на сайті Ради.
За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів, проти - 2, утримались - 99.
Відповідно до третього протоколу затриманий може дати згоду на екстрадицію до того, як завершаться формальні процедури.
Згідно з четвертим протоколом вносяться зміни до Європейської конвенції щодо строків давності, вимог до запитів на екстрадицію, видачі особи третій стороні, каналів і засобів зв'язку.
Третій та четвертий протоколи Україна підписала 20 вересня 2012 року у Відні.
Україна є Стороною Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до неї.
Детальніше про різницю у положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року та третього і четвертого додаткових протоколів можна переглянути за цим посиланням.